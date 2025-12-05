В целом, работа для пенсионеров в Днепре охватывает транспортную сферу, производство и сервис.

Работа для пенсионеров в Днепре становится все более доступной благодаря актуальным вакансиям, позволяющим старшему населению оставаться активными и получать стабильный доход, сообщает Politeka.

Среди объявлений на портале work.ua выделяется компания Way Up Drive, которая ищет водителей такси. Работники будут работать с транспортом через сервисы Uklon и Bolt. Заработок колеблется от 32000 до 42000 гривен плюс процент от кассы. Автомобили исправны, расчет каждый день, график гибкий, 40% заказов предоставляются приоритетно. Требования: опыт вождения не менее 9 месяцев, аккуратность, вежливость и ответственность. Возможное полное или частичное трудоустройство, компания рассматривает студентов, людей с инвалидностью и пенсионеров.

Производственное предприятие "Интерпайп" предлагает вакансии без опыта. Обучение проводится за счет работодателя. Зарплата – от 20 000 до 35 000 гривен с выплатами дважды в месяц. Достоинства: пищевые дотации, бесплатный транспорт, медицинское страхование и возможность получить навыки в металлургии. Позиция подходит для студентов, лиц с ограниченными возможностями и пенсионеров.

Фитнессеть Fit4You ищет уборщицу с зарплатой около 10 000 гривен. Часовая ставка – 50 гривен, предусмотрены премии. График работы: понедельник-пятница, с 12:00 до 20:00. Основные обязанности — уборка залов в соответствии со стандартами. Кандидаты должны быть чистоплотными, пунктуальными и дисциплинированными.

В целом, работа для пенсионеров в Днепре охватывает транспортную сферу, производство и сервис, обеспечивая старшим гражданам финансовую стабильность, профессиональное развитие и социальную активность.

