Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области украинцы могут получить только, если отвечают важным критериям, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в Телеграмм-канале Мирноградской городской организации Красного Креста.

Организаторы гуманитарной поддержки информируют жителей, что в период 4 сентября 2025 в Терновской общине состоится выдача продуктовых наборов для внутренне перемещенных лиц. Речь идет о гражданах, которые были официально зарегистрированы как ВПЛ по состоянию на 24 февраля 2022 года и ныне проживают на территории общины.

Выдача бесплатных продуктов для ВПЛ в Днепропетровской области будет проходить в центре досуга «Шахтер». Время, отведенное для получения наборов, определено с 10:00 до 14:30. Это позволяет каждому желающему заранее спланировать свой визит и избежать скопления людей.

Особо отмечается, что бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области будут выдаваться на каждого члена семьи, достигшего возраста 5 лет. Это позволяет обеспечить максимально справедливое распределение помощи среди всех семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Чтобы получить гуманитарную поддержку, обязательным условием является наличие оригиналов документов на каждого члена семьи.

Среди необходимых документов: паспорт гражданина Украины или ID-карта, идентификационный код (ИНН), справка внутри перемещенного лица. Для детей следует обязательно предъявить свидетельство о рождении. Наличие этих документов гарантирует организаторам возможность осуществить учет и прозрачно выдать помощь тем, кто имеет право на нее.

Акция реализуется в тесном сотрудничестве с Терновским городским советом, благотворительным фондом «Глобал Эмпавермент Мишн ЮА» и Управлением социальной защиты населения.

