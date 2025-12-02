Такий дефіцит продуктів у Запоріжжі створює ризики нестачі на ринку.

Дефіцит продуктів у Запоріжжі цього року особливо відчутний на білоголову капусту, яку активно застосовують у повсякденному приготуванні страв, повідомляють експерти, повідомляє Politeka.

Причини нестачі пов’язані з нестабільною динамікою цін на овочевому ринку у 2025 році та кількома факторами одночасно. Перш за все, погодні умови виявилися несприятливими, що знизило врожайність. Додатково аграрії скоротили площі посівів через низькі закупівельні розцінки минулого сезону. Також суттєво впливає обмежена кількість сучасних овочесховищ, здатних довго зберігати якісну продукцію.

Попри осіннє здешевлення капусти, аналітики прогнозують підвищення вартості взимку. Значна частина врожаю не відповідає стандартам для тривалого зберігання, тому до сховищ потрапляє менше овочів, здатних зберігати товарний вигляд до кінця зими або початку весни.

Такий дефіцит продуктів у Запоріжжі створює ризики нестачі на ринку і може спричинити подальше подорожчання для споживачів. Місцевим жителям радять планувати закупівлі завчасно і стежити за оновленням розцінок.

Ринок капусти має циклічний характер. Високі ціни стимулюють фермерів розширювати посіви, що наступного сезону призводить до зниження вартості. Роки з низьким доходом змушують скорочувати площі, що знову підвищує ціну продукції.

Фахівці наголошують, що стабілізувати ситуацію можна лише через модернізацію виробництва та розвиток інфраструктури. Впровадження сучасних технологій вирощування та будівництво нових овочесховищ дозволить забезпечити стабільну кількість продукції протягом року і зменшити сезонні коливання вартості.

