Дефицит продуктов в Запорожье в этом году особенно ощутим на белокочанную капусту, которую активно применяют в повседневном приготовлении блюд, сообщают эксперты, сообщает Politeka.

Причины нехватки связаны с нестабильной динамикой цен на овощном рынке в 2025 году и несколькими факторами одновременно. Прежде всего, погодные условия оказались неблагоприятными, что снизило урожайность. Дополнительно аграрии сократили площади посевов из-за низких закупочных расценок в прошлом сезоне. Также оказывает существенное влияние ограниченное количество современных овощехранилищ, способных долго хранить качественную продукцию.

Несмотря на осеннее удешевление капусты, аналитики прогнозируют повышение стоимости зимой. Значительная часть урожая не соответствует стандартам для длительного хранения, поэтому в хранилища попадает меньше овощей, способных сохранять товарный вид до конца зимы или начала весны.

Такой дефицит продуктов в Запорожье создает риски нехватки рынка и может вызвать дальнейшее подорожание для потребителей. Местным жителям советуют планировать закупки раньше времени и следить за обновлением расценок.

Рынок капусты носит циклический характер. Высокие цены стимулируют фермеров расширять посевы, что в следующем сезоне приводит к снижению стоимости. Годы с низким доходом заставляют сокращать площади, что снова повышает цену продукции.

Специалисты отмечают, что стабилизировать ситуацию можно только через модернизацию производства и развитие инфраструктуры. Внедрение современных технологий выращивания и строительства новых овощехранилищ позволит обеспечить стабильное количество продукции в течение года и снизить сезонные колебания стоимости.

Источник: AgroWeek.

