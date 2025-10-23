Подорожание продуктов в Запорожье отмечается на рынке бакалейных товаров, в том числе риса, сообщает Politeka.

Такую информацию украинцам, живущим в Запорожье, предоставляет сайт Минфин .

Длинный рис 1 кг в среднем стоит 60,17 грн. По состоянию на 14 октября 2025 Auchan предлагает его за 61,80, Megamarket – 53,50, Metro – 48,90, Novus – 76,49. В сентябре средняя цена составляла 58,04 гривны, то есть за месяц произошло повышение на 1,47. Индекс потребительских цен отражает постепенное увеличение стоимости: от 56,05-58,70 среднесуточно в сентябре до 60,17 в октябре.

Рис длинный пропаренный 1 кг стоит в среднем 54,43 грн. Auchan предлагает его за 60,10, Megamarket – 58,30, Metro – 44,90. В сентябре средняя стоимость составила 53,12, то есть подорожание составило 0,33. Индекс показывает стабильное повышение за последний месяц.

Рис круглый 1 кг сейчас стоит 61,52 гривны. Auchan продает за 49,90, Megamarket – 55,30, Metro – 48,90, Novus – 91,99. В сентябре средняя цена составляла 59,08, так что повышение за месяц составило 3,46. Индекс потребительских цен демонстрирует колебания стоимости, рост от 58,06 до 65,40 до текущих показателей в октябре.

Следовательно, подорожание продуктов в Запорожье за ​​последний месяц задело основные виды риса. Анализ цен в разных магазинах позволяет потребителям ориентироваться на выгодные предложения и планировать затраты на крупы. Разница в стоимости среди супермаркетов создает возможность выбирать оптимальные варианты для покупки, учитывая средние показатели и текущие предложения.

К слову, в Запорожье у людей также есть возможность получить продукты бесплатно.

