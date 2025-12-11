У додатку EDnipro запровадили нову систему оплати проїзду у Дніпрі та оновили авторизацію.

Нова система оплати проїзду у Дніпрі впроваджена з метою пришвидшити купівлю квитка в громадському транспорті, пише Politeka.net.

Про це повідомляють у EDnipro.

У додатку EDnipro запровадили нову систему оплати проїзду у Дніпрі та оновили авторизацію, через що в деяких користувачів тимчасово виникають труднощі. Фахівці пояснюють: у дев’яти випадках із десяти збій пов’язаний саме з оновленням системи, тому проблему можна швидко усунути.

Перш ніж хвилюватися або звертатися до служби підтримки, рекомендують виконати два базові кроки:

Перевірити, чи встановлена остання версія додатку.

Повторно пройти авторизацію за номером телефону.

Зазвичай після цього оплата починає працювати коректно.

Користувачі мають два основні варіанти оплати — за допомогою QR-коду або через сервіс «Транспорт».

1. через QR-код на головній сторінці

Щоб скористатися цим варіантом, потрібно відкрити додаток і натиснути кнопку QR-scanner на головній сторінці. Після цього слід відсканувати QR-код, який розміщений у транспортному засобі, і підтвердити оплату через Apple Pay чи Google Pay. Цей спосіб вважається найшвидшим і найзручнішим для пасажирів.

2. через сервіс «Транспорт»

Для цього потрібно перейти до відповідного сервісу в меню додатку та обрати функцію QR-scanner. Далі користувач може або відсканувати код у транспорті, або перейти до розділу «Мій проїзний», щоб придбати проїзний абонемент. Після сканування QR-коду оплата також здійснюється через Apple Pay або Google Pay.

Завдяки оновленій системі додаток продовжує працювати стабільно, а функції оплати стають доступнішими та простішими для всіх користувачів.

