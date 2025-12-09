Жителям рекомендують заздалегідь врахувати графік відключення світла в Кіровоградській області на 10 грудня під час планування своїх справ.

У Кіровоградській області на 10 грудня запроваджено плановий графік відключення світла у зв’язку з проведенням технічних і ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі кількох селищних рад регіону.

За інформацією громад, знеструмлення торкнеться низки населених пунктів області. Енергетики попереджають, що роботи мають масштабний характер, тому електропостачання в окремих районах буде тимчасово обмежене.

У селі Добровеличківка світло частково вимикатимуть з 09:00 до 17:00 за визначеними адресами:

Виноградна, 2-4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28,

Віталія Невельського, 38, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62А, 64, 64А, 66, 66А, 67, 67А, 70К3, 71-72, 72А, 73, 73А, 74-76, 78-87, 91, 93, 95, 99А, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 115А, 117, 119, 121,

Незалежності, 19, 2-16, 16/1, 17-24, 26, 28, 30, 32, 34,

Об'їзний пров., 6, 12, 16,

Центральна, 2/7, 3-10, 11а, 12-15, 18, 19а, 20-24, 24а, 25-30, 30а, 31К8, 32, 32а, 33К5, 35-37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67,

Шевченка, 13.

У селі Цибулеве знеструмлення заплановане на період із 09:00 до 17:00 на вулицях, вказаних у повідомленні місцевої влади:

Весела, 2-10, 12, 14-16, 18, 20, 26, 28,

Київська, 1, 4, 6, 8-9, 12-16, 18-25, 27, 29,

Миру, 51-57, 60, 63, 65-67, 73-74, 76, 78, 81, 85, 87, 91, 95,

Прибережна, 4, 6, 8, 10, 12, 18.

Також відключення відбудуться у селі Компаніївка — електропостачання буде відсутнє з 09:00 до 15:00 за окремими адресами:

Барахтія, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49,

Дружби, 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 2В, 3-4, 41А, 41Б, 5, 6А, 7-8, 11-16, 16А, 17-27, 29-41, 43, 45, 47,

Незалежності, 5, 18, 23,

Перемоги, 147, 149, 151, 153, 157, 159, 161, 163А, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 179А, 181, 183А, 198А, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240,

Шевченка пров., 1, 6-8, 10, 12, 14, 16,

Шевченка, 96, 98, 100, 100А, 102, 104, 106, 108-123, 125.

У населеному пункті Тимофіївка обмеження триватимуть з 10:00 до 15:00 за адресами:

Центральна, 1-5, 7-8, 10-15, 17-30, 32, 34, 36.

До можливих незручностей мають підготуватися і мешканці Вільшанка — у цьому населеному пункті електрику вимикатимуть з 13:00 до 17:00 на вулиці:

Лісова, 1-3, 5-6, 9, 11-13, 15-16, 18, 19а, 20-21, 23, 25

Жителям рекомендують заздалегідь врахувати графік відключення світла в Кіровоградській області на 10 грудня під час планування своїх справ. Енергетики також наголошують, що за потреби можуть бути додатково введені аварійні або стабілізаційні відключення.

Актуальний графік відключень електроенергії для Кіровоградської області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго».

Як дізнатися про відключення:

На сайті «Кіровоградобленерго»:

Перейдіть за посиланням.

У розділі «Інформація для клієнтів» знайдіть «Графіки обмежень, аварійних і погодинних відключень».

Ви також можете скористатися функцією «Пошук відключень за адресою», щоб знайти графік для конкретного населеного пункту та адреси.

