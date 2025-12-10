Робота для пенсіонерів у Києві охоплює різні сфери.

Робота для пенсіонерів у Києві зростає завдяки новим пропозиціям у готельно-ресторанному та харчовому бізнесі, а також у сфері обслуговування, повідомляє Politeka.

Інформацію про актуальні вакансії надає портал work.ua.

Міські роботодавці пропонують стабільну оплату, офіційне працевлаштування та зручний графік.

Мережа кав’ярень «Клуб Любителів Кави» шукає бариста біля станції метро Деміївська. Основні обов’язки — приготування кавових напоїв та створення комфортної атмосфери для гостей. Зарплата складає 25 000–29 000 грн, графік роботи 4/2 по 7,5 годин. Працівники отримують безкоштовні напої та навчання від досвідчених тренерів.

Кондитерська BK bakery запрошує на нічну зміну кондитера. Вакансія передбачає виготовлення та декорування виробів, дотримання санітарних норм і підготовку замовлень. Заробітна плата — 26 100–35 000 грн. Компанія готова навчати студентів, які швидко освоюють професію.

ФОП Валюх М.М. шукає кухаря-універсала для приготування обідів у Києві. Завдання включають підготовку продуктів, контроль якості страв та підтримку чистоти на робочому місці. Оплата — 35 000–40 000 грн, повна зайнятість із можливістю розвитку навичок. Роботодавець гарантує комфортні умови та дружню команду.

Таким чином, Робота для пенсіонерів у Києві охоплює різні сфери — від приготування кави і десертів до комплексного обслуговування харчових закладів. Кожен може обрати вакансію відповідно до досвіду та графіка, поєднуючи стабільний дохід із професійним розвитком.

Кожен пенсіонер може обрати вакансію за власними навичками та графіком, почавши працювати вже найближчим часом.

