Работа для пенсионеров в Киеве растет благодаря новым предложениям в гостинично-ресторанном и пищевом бизнесе, а также в сфере обслуживания.

Информацию об актуальных вакансиях предоставляет портал work.ua.

Городские работодатели предлагают стабильную оплату, официальное трудоустройство и удобный график.

Сеть кофеен «Клуб Любителей Кофе» ищет бариста у станции метро Демеевская. Основные обязанности – приготовление кофейных напитков и создание комфортной атмосферы для гостей. Зарплата составляет 25000–29000 грн, график работы 4/2 по 7,5 часов. Сотрудники получают бесплатные напитки и обучение от опытных тренеров.

Кондитерская BK bakery приглашает на ночную смену кондитера. Вакансия подразумевает изготовление и декорирование изделий, соблюдение санитарных норм и подготовку заказов. Заработная плата - 26 100-35 000 грн. Компания готова обучать студентов, быстро осваивающих профессию.

ФЛП Валюх М.М. ищет повара-универсала для приготовления обедов в Киеве. Задачи включают в себя подготовку продуктов, контроль качества блюд и поддержание чистоты на рабочем месте. Оплата – 35 000–40 000 грн, полная занятость с возможностью развития навыков. Работодатель гарантирует комфортные условия и дружескую команду.

Таким образом, работа для пенсионеров в Киеве охватывает разные сферы — от приготовления кофе и десертов до комплексного обслуживания пищевых заведений. Каждый может выбрать вакансию в соответствии с опытом и графиком, сочетая стабильный доход с профессиональным развитием.

Каждый пенсионер может выбрать вакансию по собственным навыкам и графику, начав работать уже в ближайшее время.

