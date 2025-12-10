Следует заранее позаботиться о зарядке приборов во время графика отключения света в Запорожье на 11 декабря.

Из-за ремонтов, 11 декабря введены графики плановых отключений света в Запорожье, которые энергетики проведут в среду в рамках регламентных работ, сообщает Politeka.net.

Такую информацию предоставляют в Запорожьеоблэнерго .

Как уточняют в компании, в этот день в городе будет выполняться техническое обслуживание оборудования и сетей, поэтому часть потребителей временно останется без света.

С 09:00 до 15:00 (в течение шести часов) электроснабжение будет прекращено по ряду конкретных адресов:

Высотна: 1-23, 2-22

Владимира Мономаха (Александра Невского): 2-16

Гончара: 14, 19-37, 32-52

Политехнична: 3-11, 4-10

Учытельська: 111-117, 112-122

Отдельно в период с 10:00 до 16:00 запланировано обесточивание на части улиц, также вошедших в график:

Деповська: 79

Друкарська: 1, 7, 102-132, 113-133, 134-152, 135-143

Електрычна: 245, 245-247, 247, 264-278, 274

Житомирська: 116-162, 121-153, 155-177, 164-202

Зеленого Клыну (Амурская): 123-165, 75-121

Машинна: 261-279

Омельченка: 11, 7, 9

Основна: 119-133, 122-140, 142-148

Червона: 15, 34

пров. Моторобудивельныкив: 32, 34

пров. Боковый: 5-13, 8-14

пров. Садыбный: 2-14

пров. Стрилковый: 1-5, 2, 4-14, 7-13

Кроме того, еще один блок отключений будет продолжаться с 10:30 до 16:30 по определенным адресам, о которых подробно сообщается на сайте энергокомпании:

Автодоривська: 28-64

Болотныкова: 23, 23А

Высотна: 39-47, 30-46

Владимира Мономаха (Александра Невского): 11-19, 11А

Политехнична: 12-22, 13-23

Чонгарська: 35-57, 42, 44, 52

переулок. Женевский: 2

Горожане просят заранее позаботиться о зарядке приборов, подготовить резервное освещение и учесть возможные задержки в работе бытовых процессов в течение этих часов.

Актуальный график отключений электроэнергии для Запорожской области можно найти на официальном сайте ЧАО «Запорожьеоблэнерго».

