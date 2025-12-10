Из-за ремонтов, 11 декабря введены графики плановых отключений света в Запорожье, которые энергетики проведут в среду в рамках регламентных работ, сообщает Politeka.net.
Такую информацию предоставляют в Запорожьеоблэнерго .
Как уточняют в компании, в этот день в городе будет выполняться техническое обслуживание оборудования и сетей, поэтому часть потребителей временно останется без света.
С 09:00 до 15:00 (в течение шести часов) электроснабжение будет прекращено по ряду конкретных адресов:
- Высотна: 1-23, 2-22
- Владимира Мономаха (Александра Невского): 2-16
- Гончара: 14, 19-37, 32-52
- Политехнична: 3-11, 4-10
- Учытельська: 111-117, 112-122
Отдельно в период с 10:00 до 16:00 запланировано обесточивание на части улиц, также вошедших в график:
- Деповська: 79
- Друкарська: 1, 7, 102-132, 113-133, 134-152, 135-143
- Електрычна: 245, 245-247, 247, 264-278, 274
- Житомирська: 116-162, 121-153, 155-177, 164-202
- Зеленого Клыну (Амурская): 123-165, 75-121
- Машинна: 261-279
- Омельченка: 11, 7, 9
- Основна: 119-133, 122-140, 142-148
- Червона: 15, 34
- пров. Моторобудивельныкив: 32, 34
- пров. Боковый: 5-13, 8-14
- пров. Садыбный: 2-14
- пров. Стрилковый: 1-5, 2, 4-14, 7-13
Кроме того, еще один блок отключений будет продолжаться с 10:30 до 16:30 по определенным адресам, о которых подробно сообщается на сайте энергокомпании:
- Автодоривська: 28-64
- Болотныкова: 23, 23А
- Высотна: 39-47, 30-46
- Владимира Мономаха (Александра Невского): 11-19, 11А
- Политехнична: 12-22, 13-23
- Чонгарська: 35-57, 42, 44, 52
- переулок. Женевский: 2
Горожане просят заранее позаботиться о зарядке приборов, подготовить резервное освещение и учесть возможные задержки в работе бытовых процессов в течение этих часов.
Актуальный график отключений электроэнергии для Запорожской области можно найти на официальном сайте ЧАО «Запорожьеоблэнерго».
