Из-за ремонтов, 11 декабря введены графики плановых отключений света в Запорожье, которые энергетики проведут в среду в рамках регламентных работ, сообщает Politeka.net.

Такую информацию предоставляют в Запорожьеоблэнерго .

Как уточняют в компании, в этот день в городе будет выполняться техническое обслуживание оборудования и сетей, поэтому часть потребителей временно останется без света.

С 09:00 до 15:00 (в течение шести часов) электроснабжение будет прекращено по ряду конкретных адресов:

  • Высотна: 1-23, 2-22
  • Владимира Мономаха (Александра Невского): 2-16
  • Гончара: 14, 19-37, 32-52
  • Политехнична: 3-11, 4-10
  • Учытельська: 111-117, 112-122

Отдельно в период с 10:00 до 16:00 запланировано обесточивание на части улиц, также вошедших в график:

  • Деповська: 79
  • Друкарська: 1, 7, 102-132, 113-133, 134-152, 135-143
  • Електрычна: 245, 245-247, 247, 264-278, 274
  • Житомирська: 116-162, 121-153, 155-177, 164-202
  • Зеленого Клыну (Амурская): 123-165, 75-121
  • Машинна: 261-279
  • Омельченка: 11, 7, 9
  • Основна: 119-133, 122-140, 142-148
  • Червона: 15, 34
  • пров. Моторобудивельныкив: 32, 34
  • пров. Боковый: 5-13, 8-14
  • пров. Садыбный: 2-14
  • пров. Стрилковый: 1-5, 2, 4-14, 7-13

свет электричество

Кроме того, еще один блок отключений будет продолжаться с 10:30 до 16:30 по определенным адресам, о которых подробно сообщается на сайте энергокомпании:

  • Автодоривська: 28-64
  • Болотныкова: 23, 23А
  • Высотна: 39-47, 30-46
  • Владимира Мономаха (Александра Невского): 11-19, 11А
  • Политехнична: 12-22, 13-23
  • Чонгарська: 35-57, 42, 44, 52
  • переулок. Женевский: 2

Горожане просят заранее позаботиться о зарядке приборов, подготовить резервное освещение и учесть возможные задержки в работе бытовых процессов в течение этих часов.

Актуальный график отключений электроэнергии для Запорожской области можно найти на официальном сайте ЧАО «Запорожьеоблэнерго».

