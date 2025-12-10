Для местных жителей показали подробный прогноз погоды на неделю с 11 по 17 декабря в Одессе, так что рассказываем детали.

Прогноз погоды на неделю с 11 по 17 декабря в Одессе предусматривает как пасмурные дни, так и безоблачное небо в отдельные даты, сообщает Politeka.

Прогноз погоды на неделю с 11 по 17 декабря в Одессе был опубликован на сайте sinoptik.ua.

Так, 11:12 прогнозируют облачное небо с утра до вечера, температура будет колебаться от +6° ночью до +8° днем, ветер до 2,9 м/с, влажность от 78% до 95%. 12.12 будут аналогичные показатели. Осадков не предполагается.

13.12 солнце будет редко выглядывать из-за облаков, температура днем ​​достигнет +7°, ночью +8°, ​​ветер до 5,4 м/с, влажность 77-81%. 14.12 ожидается пасмурное небо в течение всего дня, днем ​​+8°, ​​ночью +5°, ветер 2-4,9 м/с, вероятность небольших осадков до 20%.

На 15.12 синоптики прогнозируют, что день и вечер будут ясными, а утренние часы останутся пасмурными, днем ​​+5°, ночью +2°, ветер до 5,1 м/с, осадков не будет.

16:12 утренние тучи быстро рассеются, и во второй половине дня будет царить солнце, температура днем ​​+6°, ночью +2°, ветер стабилен 3,3 м/с, влажность от 59% до 82%.

17.12 небо в городе затянется облаками с утра и будет оставаться пасмурным до вечера, температура днем ​​+7°, ночью +3°, ветер до 4,4 м/с, вероятность осадков до 4%.

Метеорологи советуют учитывать данный прогноз погоды на неделю с 11 по 17 декабря в Одессе при планировании дел и активностей. Из-за отсутствия или малой вероятности дождей можно чаще выходить на прогулки на свежем воздухе.

Однако, несмотря на плюсовые показатели на термометрах, все же стоит одеваться тепло, ведь зимой есть риск быстрее промерзнуть.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание проезда в Одесской области: кому установили высокие тарифы.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для переселенцев в Одесской области: как получить убежище на год.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Одессе: чего жителям ждать.