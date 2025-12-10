Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области стало актуальной потребностью для многих украинцев.

В настоящее время существует несколько государственных программ, которые помогают для ВПЛ и другим категориям граждан получить новое бесплатное жилье в Днепропетровской области , сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предусмотрено рядом законодательных и социальных инициатив. Закон Украины о жилом фонде социального назначения регулирует механизмы, по которым люди могут получить квартиры или дома от государства.

Процесс не всегда быстр, ведь требует сбора документов и длительного ожидания, однако для многих он становится единственной возможностью начать новую жизнь в новой общине.

Приоритет среди получателей имеют военнослужащие, люди с инвалидностью, семьи погибших героев, сироты, дети без родительской опеки и потерявшие жилище из-за боевых действий.

Для ВПЛ государство предлагает несколько вариантов. Это может быть новое жилище в тыловых регионах за счет иностранной помощи или служебных квартир для временного проживания.

Особое внимание уделяется семьям с детьми, пожилым людям и гражданам с инвалидностью. Военные обычно получают квартиры в новостройках или восстановленное бесплатное жилье в Днепропетровской области, на которое выделяют государственные и донорские средства.

Кроме этого, существенной поддержкой может стать программа "єВідновлення". Она предусматривает компенсацию для тех, чьи дома были разрушены. Люди могут получить сертификаты на новое здание или деньги для его строительства.

Другая инициатива - это "єОселя", которая предлагает ипотеку под 3 процента для военных, медиков, педагогов и ученых.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области: кто получит помощь первым, перечень категорий.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области: сколько можно получить ежемесячно.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области: началась раздача гуманитарки, где получить.