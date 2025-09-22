Дефицит продуктов в Днепропетровской области остается актуальной проблемой, пока урожайность не стабилизируется, а фермеры не приспособятся к новым условиям.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области может возникнуть из-за снижения урожайности лука, сообщает Politeka.

Ситуацию объясняют аграрии: большинство традиционных территорий на юге осталось под оккупацией, поэтому посевы пришлось переносить в центральные и западные регионы. Однако именно там урожайность значительно ниже. Вместо привычных показателей хозяева получают в среднем в четыре раза меньше лука.

По словам Виктории Рудь, старшей научной сотрудницы Института овощеводства и бахчеводства НААНУ, теперь фермеры собирают ориентировочно 20 тонн с гектара. Для сравнения: к началу войны на южных площадях урожайность достигала 60–80 тонн.

До полномасштабного вторжения именно Запорожская, Херсонская, Николаевская и Одесская области обеспечивали около 60% всего урожая лука. Утрата этих земель кардинально изменила географию производства. Новые условия, отсутствие опыта у фермеров и неблагоприятные климатические факторы повлекли за собой уменьшение объемов.

Площадь посевов в 2024 году осталась практически такой же, как и в прошлом — около 53,8 тысячи гектаров. Однако общий сбор снизился на 20-25%. Основными причинами стали недостаток влаги, болезни и погодные вызовы. В 2022 году в результате оккупации хозяйства потеряли примерно 21% довоенных объемов, что уже тогда вызвало дефицит. В 2023 году благодаря работе производителей центральных и западных регионов сбор вырос на 9,8% по сравнению с предыдущим годом.

Таким образом, дефицит продуктов в Днепропетровской области остается актуальной проблемой, пока урожайность не стабилизируется, а фермеры не приспособятся к новым условиям.

Источник: Agrotimes.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области: кто получит помощь первым, перечень категорий.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области: сколько можно получить ежемесячно.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ в Днепропетровской области: началась раздача гуманитарки, где получить.