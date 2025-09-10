Йдеться лише про старт програми так званих ваучерів на безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області.

Кабінет Міністрів України затвердив нову житлову програму для внутрішньо переміщених осіб для отримання безкоштовного житла для ВПО в Дніпропетровській області, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства розвитку громад та територій України.

На початковому етапі державної програми житлових ваучерів було визначено, що вони призначатимуться внутрішньо переміщеним особам, які мають статус учасників бойових дій або визнані особами з інвалідністю внаслідок війни.

У межах цієї категорії планується підтримати близько 3 700 сімей. Кожній з них держава гарантує ваучер на суму до 2 млн грн, який можна використати для придбання власного будинку чи квартири.

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури підкреслюють, що йдеться лише про старт програми так званих ваучерів на безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області. На цей час ресурси обмежені, проте уряд веде активні перемовини з міжнародними партнерами. Вже є перші домовленості та контакти зі Світовим банком, що дає підстави сподіватися на розширення фінансування.

Особливістю цієї частини програми «єВідновлення» є те, що вона розроблена спеціально для тих переселенців, чиї домівки залишилися на тимчасово окупованих територіях. Для отримання ваучера на безкоштовне житло для ВПО в Дніпропетровській області їм не потрібно доводити факт знищення чи пошкодження житла, а також збирати додаткові документи, що підтверджують право власності.

Основними умовами участі в програмі є відсутність іншої нерухомості на території, підконтрольній Україні, а також відсутність отриманої раніше державної житлової допомоги.

Окремий напрям у межах програми передбачає компенсацію для власників житла, яке знаходиться безпосередньо в зоні бойових дій. У таких випадках факт руйнування підтверджується супутниковими знімками, матеріалами, отриманими з безпілотних літальних апаратів, фотографіями чи відео, наданими власниками, документами ДСНС або ж показами свідків.

На основі цих доказів складається офіційний акт обстеження, а об’єкт вноситься до Реєстру пошкодженого майна. Саме цей документ у подальшому стає підставою для отримання спеціального сертифіката, що дає можливість придбати нове житло у більш безпечному регіоні країни.

