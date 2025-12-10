Дефіцит продуктів у Кривому Розі проявляється у відсутності достатніх обсягів популярного овоча, який зазвичай входить до складу багатьох салатів, інформує Politeka.

Нижче детальніше про ситуацію.

Нині дефіцит продуктів у Сумській області стосується саме помідорів. За спостереженнями аналітиків, другий тиждень поспіль фіксується подорожчання тепличних томатів. Основною причиною такого процесу стало зменшення врожайності у тепличних господарствах. Зниження обсягів збору призвело до зменшення пропозиції на ринку, що одразу відбилося на цінах.

Важливим чинником є сезонність: з відкритого ґрунту надходить дедалі менше овочів, адже пік польового виробництва вже завершився. Це суттєво впливає на рівень цін та створює додаткові передумови для нестачі. Таким чином, дефіцит продуктів у Кривому Розі набуває відчутного значення, оскільки підвищення вартості супроводжується скороченням надходжень.

За результатами моніторингу, тільки протягом цього тижня тепличні помідори додали у вартості ще 14%. Виробники пропонують продукцію у межах 35–55 гривень за кілограм (0,85–1,33 долара). Ціна залежить від якості, розміру та партії.

Представники тепличних комбінатів наголошують, що попит зростає, адже активніше закуповують великі торговельні мережі й гуртові компанії. Додатково вплинуло і подорожчання ґрунтових томатів, які також демонструють підвищення цін через завершення сезону.

Водночас експерти зазначають: попри загальну тенденцію, тепличні овочі все ще залишаються відносно доступними. Їхня середня ціна приблизно на 30% нижча, ніж на початку вересня 2024 року.

Джерело: EastFruit.

