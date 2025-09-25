БФ "Янголи Спасіння" приймає заявки на участь у програмі з надання грошової допомоги у Сумській області для пенсіонерів та інших категорій на підтримку сільського господарства.

Передбачено надання грошової допомоги у Сумській області для пенсіонерів та інших категорій у разі відповідності умовам програми, зокрема, у питанні наявності ознак вразливості, пише Politeka.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру благодійного фонду "Янголи Спасіння" у Telegram-каналі.

БФ "Янголи Спасіння" приймає заявки на участь у програмі з надання грошової допомоги у Сумській області для пенсіонерів та інших категорій на підтримку сільського господарства.

Реалізація програми відбуватиметься у таких територіальних громадах: у Сумській області – Охтирський, Сумський, Конотопський та Шосткинський райони.

Подати заявку на участь у програмі грошової допомоги у Сумській області для пенсіонерів та інших категорій зможуть лише жителі зазначених громад, які належать до однієї з визначених категорій вразливості. Умови участі чітко окреслені та потребують документального підтвердження. До таких категорій належать:

внутрішньо переміщені особи, які були змушені залишити свої домівки через окупацію територій або постійні бойові дії, і мають підтвердження офіційної реєстрації як ВПО;

домогосподарства, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок бойових дій, що призвело до повної або часткової втрати придатних умов для проживання;

сім’ї, у яких загинув або помер годувальник через війну.

Розмір фінансової допомоги у межах цієї ініціативи становить 1000 доларів США. Виплати здійснюватимуться у національній валюті відповідно до офіційного курсу на момент нарахування. Ця сума призначена для підтримки розвитку або відновлення сільськогосподарської діяльності родини.

Отримані кошти можна буде спрямувати на найрізноманітніші потреби аграрного господарства. Зокрема, їх дозволено витратити на придбання сільськогосподарського інвентарю та обладнання, закупівлю посівного матеріалу, мінеральних добрив, будівництво або встановлення теплиць, придбання худоби, птиці чи кормів для тварин.

Обов’язковою умовою участі є ведення звітності про витрати отриманих коштів. Учасники повинні будуть надати документи, що підтверджують цільове використання фінансової допомоги, зокрема чеки, накладні, договори купівлі чи інші офіційні підтвердження.

Щоб подати заявку на участь, потенційні учасники повинні заповнити спеціальну анкету від благодійного фонду «Янголи Спасіння». Розглядатимуться лише ті заяви, які супроводжуються офіційними документами, що підтверджують належність заявника до однієї з визначених категорій вразливості.

Пріоритет у наданні фінансової підтримки матимуть домогосподарства, які зазнали найбільших втрат або перебувають у найскладнішому становищі через війну.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Сумській області: хто з українців в пріоритеті на надання виплат.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня в Сумській області: кому доведеться платити в рази більше.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області: як подати заявку на виплати, докладна інструкція.