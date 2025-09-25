БФ "Ангелы Спасения" принимает заявки на участие в программе по предоставлению денежной помощи в Сумской области для пенсионеров и других категорий в поддержку сельского хозяйства.

Предусмотрено предоставление денежной помощи в Сумской области для пенсионеров и других категорий при соответствии условиям программы, в частности, в вопросе наличия признаков уязвимости, пишет Politeka.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра благотворительного фонда "Янголи Спасіння" в Telegram-канале.

БФ "Янголи Спасіння" принимает заявки на участие в программе по предоставлению денежной помощи в Сумской области для пенсионеров и других категорий в поддержку сельского хозяйства.

Реализация программы будет проходить в следующих территориальных общинах: в Сумской области – Ахтырский, Сумский, Конотопский и Шосткинский районы.

Подать заявку на участие в программе денежной помощи в Сумской области для пенсионеров и других категорий могут только жители указанных общин, принадлежащих к одной из определенных категорий уязвимости. Условия участия четко определены и требуют документального подтверждения. К таким категориям относятся:

внутренне перемещенные лица, вынужденные покинуть свои дома через оккупацию территорий или постоянные боевые действия, и имеющие подтверждение официальной регистрации как ВПЛ;

домохозяйства, чье жилье было повреждено или разрушено в результате боевых действий, что привело к полной или частичной потере подходящих условий для проживания;

семьи, в которых погиб или умер кормильец из-за войны войны.

Размер финансовой помощи в рамках этой инициативы составляет 1000 долларов США. Выплаты будут производиться в национальной валюте в соответствии с официальным курсом на момент начисления. Эта сумма предназначена для поддержки развития или возобновления сельскохозяйственной деятельности семьи.

Вырученные средства можно будет направить на самые разные потребности аграрного хозяйства. В частности, их разрешено потратить на приобретение сельскохозяйственного инвентаря и оборудования, закупку посевного материала, минеральных удобрений, строительство или установку теплиц, приобретение скота, птицы или корма для животных.

Обязательным условием участия есть ведение отчетности о расходах полученных средств. Участники должны будут предоставить документы, подтверждающие целевое использование финансовой помощи, в частности, чеки, накладные, договоры покупки или другие официальные подтверждения.

Чтобы подать заявку на участие, потенциальные участники должны заполнить специальную анкету от благотворительного фонда «Ангелы Спасения». Рассматриваются только те заявления, которые сопровождаются официальными документами, подтверждающими принадлежность заявителя к одной из определенных категорий уязвимости.

Приоритет в предоставлении финансовой поддержки будут иметь домохозяйства, понесшие наибольшие потери или находящиеся в самом сложном положении из-за войны войны.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Сумской области: кто из украинцев в приоритете на предоставление выплат.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на ЖКХ с 1 октября в Сумской области: кому придется платить в разы больше.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области: как подать заявку на выплаты, подробная инструкция.