Новий графік руху поїздів у Запоріжжі передбачає коригування часу відправлення та прибуття одного з ранкових приміських рейсів.

Новий графік руху поїздів у Запоріжжі почав діяти з 26 грудня для приміського електропоїзда №6583 сполученням Синельникове-1 і Запоріжжя-2, повідомляє Politeka.

Про зміни поінформував сервіс EasyWay з посиланням на "Укрзалізницю". Там наголосили, що новий графік руху поїздів у Запоріжжі стосується саме ранкового рейсу, який забезпечує сполучення між населеними пунктами Дніпропетровської та Запорізької областей.

За інформацією перевізника, коригування курсування пов’язане з оптимізацією розкладів інших пасажирських складів, які проходять через регіон.

Відповідно до оновлених даних, новий графік руху поїзда №6583 виглядає так:

Зі станції Синельникове-1 він відправляється о 04:52, а прибуття на кінцеву станцію Запоріжжя-2 відбувається о 06:49.

У дорозі електропоїзд здійснюватиме зупинки на низці проміжних платформ і станцій. Так, у Івківці він зупиняється о 05:02 на одну хвилину. На платформі Запорізьке - 05:08 - 05:09; Нижня Терса - 05:13 - 05:14; Славгород-Південний - 05:20 - 05:21.

Далі йде зупинка Степова - 05:27 - 05:28; Солоне - 05:31 - 05:32; Новогупалівка - 05:37 - 05:38; Значкове - 05:45 - 05:46. Вільнянськ - 05:53 - 05:56; Любимівка - 06:02 - 06:03, 9 км - 06:08 - 06:09, на роз’їзді 11 км - 06:12 - 06:13.

13 км - 06:16 - 06:17, на платформі 17 км - 06:22 - 06:23. Далі запланована зупинка на станції Запоріжжя-Ліве - 06:27 - 06:29, а також на платформах 4 км - 06:36 - 06:37 і 6 км - 06:41 - 06:42.

У сервісі EasyWay радять пасажирам перевіряти актуальний час відправлення перед виходом на станцію, оскільки саме ранкові приміські рейси часто використовують для поїздок на роботу, навчання, тощо.

