Новый график движения поездов в Запорожье предполагает корректировку времени отправления и прибытия одного из утренних пригородных рейсов.

Новый график движения поездов в Запорожье начал действовать с 26 декабря для пригородного электропоезда №6583 сообщением Синельниково-1 и Запорожье-2, сообщает Politeka.

Об изменениях проинформировал сервис EasyWay со ссылкой на "Укрзализныцю". Там подчеркнули, что новый график движения поездов в Запорожье касается именно утреннего рейса, обеспечивающего сообщение между населенными пунктами Днепропетровской и Запорожской областей.

По информации перевозчика, корректировка курсирования связана с оптимизацией расписаний других пассажирских составов, проходящих через регион.

Согласно обновленным данным, новый график движения поезда №6583 выглядит так:

Со станции Синельниково-1 он отправляется в 04:52, а прибытие на конечную станцию ​​Запорожья-2 происходит в 06:49.

В пути электропоезд будет производить остановки на ряде промежуточных платформ и станций. Так, в Ивковке он останавливается в 05:02 на одну минуту. На платформе Запорожское – 05:08 – 05:09; Нижняя Терса – 05:13 – 05:14; Славгород-Южный – 05:20 – 05:21.

Далее следует остановка Степной - 05:27 - 05:28; Соленое – 05:31 – 05:32; Новогупаловка – 05:37 – 05:38; Значительное – 05:45 – 05:46. Вольнянск – 05:53 – 05:56; Любимовка – 06:02 – 06:03, 9 км – 06:08 – 06:09, на разъезде 11 км – 06:12 – 06:13.

13 км – 06:16 – 06:17, на платформе 17 км – 06:22 – 06:23. Далее запланирована остановка на станции Запорожье-Ливе – 06:27 – 06:29, а также на платформах 4 км – 06:36 – 06:37 и 6 км – 06:41 – 06:42.

В сервисе EasyWay советуют пассажирам проверять актуальное время отправления перед выходом на станцию, поскольку именно утренние пригородные рейсы часто используют для поездок на работу, обучение и т.д.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Запорожье: кто имеет возможность зарабатывать от 20 тысяч.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Запорожье: как он давит на украинцев.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: переселенцев ждет новая программа поддержки, что известно.