Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье стало доступно в рамках государственной программы временного проживания, сообщает Politeka.

Переселенцы и их семьи могут получить жилье на срок до одного года с возможностью продления, если нет возможности снять собственное жилье.

Минимальная площадь установлена ​​на уровне шести квадратных метров на человека. Решение о предоставлении жилья принимают по балльной системе, объективно оценивающей социальные обстоятельства, количество членов семьи и реальные потребности.

Приоритет имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, люди с ограниченной трудоспособностью, пенсионеры, а также переселенцы, чей дом потерял пригодность из-за боевых действий. Такой подход гарантирует справедливое распределение доступных ресурсов среди наиболее уязвимых.

Программа обеспечивает базовые условия проживания: безопасное помещение, возможность самостоятельно готовить еду, социальную поддержку и помощь в ведении домашнего хозяйства.

Для получения бесплатного жилья переселенцы должны встать на учет в центре предоставления административных услуг, исполнительном органе городского совета или районной государственной администрации. После подачи документов открывают индивидуальное дело и присваивают номер, по которому идет дальнейший контроль и распределение жилья.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье помогает стабилизировать жизнь, почувствовать безопасность и получить минимальные условия для комфортного быта даже в сложных обстоятельствах.

Кроме того, в Запорожье можно получить гуманитарную помощь.

