Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі стало доступним у межах державної програми тимчасового проживання, повідомляє Politeka.

Переселенці та їхні родини можуть отримати помешкання на строк до одного року з можливістю продовження, якщо немає змоги винайняти власне житло.

Мінімальна площа встановлена на рівні шести квадратних метрів на людину. Рішення про надання житла ухвалюють за бальною системою, яка об’єктивно оцінює соціальні обставини, кількість членів сім’ї та реальні потреби.

Пріоритет мають багатодітні родини, сім’ї з дітьми, вагітні жінки, люди з обмеженою працездатністю, пенсіонери, а також ті переселенці, чий дім втратив придатність через бойові дії. Такий підхід гарантує справедливий розподіл доступних ресурсів серед найбільш вразливих.

Програма забезпечує базові умови проживання: безпечні приміщення, можливість самостійно готувати їжу, соціальну підтримку та допомогу у веденні домашнього господарства.

Для отримання безкоштовного житла переселенці повинні стати на облік у центрі надання адміністративних послуг, виконавчому органі міської ради або районній державній адміністрації. Після подання документів відкривають індивідуальну справу та присвоюють номер, за яким відбувається подальший контроль і розподіл помешкань.

Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі допомагає стабілізувати життя, відчути безпеку та отримати мінімальні умови для комфортного побуту навіть у складних обставинах.

Крім того, в Запоріжжі також можна отримати гуманітарну допомогу.

