Графік відключення світла на 28 грудня в Кіровоградській області вводять для підтримки безперебійної роботи мережі.

З'явився він на сайті Кіровоградобленерго.

Планові роботи проводитимуться з 10:00 до 16:00 у кількох населених пунктах через технічне обслуговування електромереж.

Мешканцям радять заздалегідь підготуватися: зарядити телефони, забезпечити освітлення та обмежити використання великої побутової техніки.

Китайгород

Відключення торкнеться таких вулиць:

В’ячеслава Чорновола: 7, 11, 13, 20, 30, 36, 39-40, 44-45

Вишнева: 10, 12, 15, 47-48, 54, 56, 58

Івана Франка: 2, 6, 9

Шевченка: 11, 17-19, 21-23, 25, 27-29, 34, 40

Нова Осота

Світла не буде на таких адресах:

Березяний.: 77, 79, 81, 83, 87-88, 93, 95, 97

Вишнева: 8, 10, 12, 16, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38-42, 45, 47А, 49-53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 95, 97, 99

Калинова: 71, 73

Клинова: 1А, 2-3, 5-7, 10, 12-13, 17, 20-22, 26-27, 30-34, 36-37, 41-42, 46, 49-55, 57-58, 61-63, 65, 67-76, 76А, 78, 80, 84, 86, 88

Луговий.: 1-7, 7А, 8-17, 20

Набережна: 1, 1А, 2-19, 21, 23-33, 35-37, 39-53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 71

Підлісна: 2-3, 5-15, 18-23, 25, 27-31, 33-34, 36А, 37-42, 43А, 45

Піщаний.: 1-7, 9, 13

Романа Краплини: 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 29А, 31, 35, 37, 41, 45, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 69, 71, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101

Садовий.: 1-8, 10, 15

Тихий.: 1-4, 8-10, 12-13, 16

Центральна: 3-4, 4А, 5, 7-10, 20, 22-24, 26-27, 29-30, 31А, 32-41, 43-45, 47-49, 52А, 53-56, 58, 60-67, 69-71, 73-74, 76-86, 89-94, 96-103, 105-107, 109-110, 112-113, 115, 117-118, 122-126, 128, 130, 136

Шевченка: 1-16, 18-31, 31А, 34-36, 38, 40, 42-43, 46-47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69

Олександрівка

Електропостачання призупинять на:

Володимира Винниченка: 1, 2Б, 2В, 4, 5Б, 11-14, 17, 22-23, 28, 33-34, 38-40, 42-43, 45-47, 51, 51А, 53, 55, 57А, 61, 63, 63А, 65, 67, 67А, 69, 71, 75, 77, 79, 81

Дружби: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Дружби: 1, 5, 7, 9, 15А, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 29А, 31, 33, 35

Залізнична: 5, 13, 17, 19

Івана Богуна.: 2, 4-8, 10, 12, 16

Левка Симиренка: 1-25, 27-29, 31-35, 38, 42, 44-45, 48, 50, 52, 54, 56

Лесі Українки: 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3А, 4, 4А, 5, 7, 7А, 8-10, 10А, 11-16, 18, 20, 22, 24, 26

Лісний пров.: 2, 2А, 4, 4А, 6, 8, 10, 12, 14

Лісова: 1, 1А, 1Б, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Максима Рильського: 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 2В, 3-4, 4А, 5-6, 6А, 7-9, 11-13, 13Б, 14-15, 15А, 16-23, 23А, 25-28, 30-33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55А, 57, 59, 63, 67, 73, 75, 77, 79

Піщаний: 1-4, 4А, 7-13

Чигиринська: 2, 4, 6, 8, 10, 10А, 12, 14, 16, 18

Чигиринський: 1-14, 16

Северинівка

Без електрики залишаться Лісова, Миру, Перемоги та Степова.

Графік відключення світла на 28 грудня в Кіровоградській області вводять для підтримки безперебійної роботи мережі. Слідкувати за можливими змінами та оновленнями можна на офіційному сайті енергокомпанії.

