График отключения света на 28 декабря в Кировоградской области вводится для поддержки бесперебойной работы сети.

Энергетики обнародовали график отключения света на 28 декабря в Кировоградской области, сообщает Politeka.

Появился он на сайте Кировоградоблэнерго .

Плановые работы будут проводиться с 10.00 до 16.00 в нескольких населенных пунктах через техническое обслуживание электросетей.

Жителям советуют заранее подготовиться: зарядить телефоны, обеспечить освещение и ограничить использование бытовой техники.

Китайгород

Отключение коснется следующих улиц:

Вячеслава Чорновила: 7, 11, 13, 20, 30, 36, 39-40, 44-45

Вишневая: 10, 12, 15, 47-48, 54, 56, 58

Ивана Франко: 2, 6, 9

Шевченко: 11, 17-19, 21-23, 25, 27-29, 34, 40

Нова Осота

Света не будет по следующим адресам:

Март.: 77, 79, 81, 83, 87-88, 93, 95, 97

Вишнева: 8, 10, 12, 16, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38-42, 45, 47А, 49-53, 55, 59, 61, 63, 65, 67, 71, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 95, 97, 99

Калиновая: 71, 73

Клиновидные клюшки: 1A, 2-3, 5-7, 10, 12-13, 17, 20-22, 26-27, 30-34, 36-37, 41-42, 46, 49-55, 57-58, 61-63, 65, 67-76, 76A, 78, 80, 84, 86, 88

Луговой.: 1-7, 7А, 8-17, 20

Набережная: 1, 1А, 2-19, 21, 23-33, 35-37, 39-53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 69, 71

Подлесная: 2-3, 5-15, 18-23, 25, 27-31, 33-34, 36А, 37-42, 43А, 45

Песчаный.: 1-7, 9, 13

Романа Каплины: 1, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 29А, 31, 35, 37, 41, 45, 49, 59, 5 71, 79, 81, 83, 85, 87, 91, 93, 95, 97, 99, 101

Садовый.: 1-8, 10, 15

Тихий.: 1-4, 8-10, 12-13, 16

Центральная: 3-4, 4А, 5, 7-10, 20, 22-24, 26-27, 29-30, 31А, 32-41, 43-45, 47-49, 52А, 53-56, 58, 60-67,6 89-94, 96-103, 105-107, 109-110, 112-113, 115, 117-118, 122-126, 128, 130, 136

Шевченко: 1-16, 18-31, 31А, 34-36, 38, 40, 42-43, 46-47, 49, 51, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69

Александровка

Электроснабжение приостановят на:

Владимира Винниченко: 1, 2Б, 2В, 4, 5Б, 11-14, 17, 22-23, 28, 33-34, 38-40, 42-43, 45-47, 51, 51А, 53, 55, 53А, 6 67, 67А, 69, 71, 75, 77, 79, 81

Дружбы: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18

Дружбы: 1, 5, 7, 9, 15А, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 29А, 31, 33, 35

Железнодорожная: 5, 13, 17, 19

Ивана Богуна.: 2, 4-8, 10, 12, 16

Левка Симиренко: 1-25, 27-29, 31-35, 38, 42, 44-45, 48, 50, 52, 54, 56

Леси Украинки: 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 3А, 4, 4А, 5, 7, 7А, 8-10, 10А, 11-16, 18, 20, 22, 24, 26

Лесной пер.: 2, 2А, 4, 4А, 6, 8, 10, 12, 14

Лесная: 1, 1А, 1Б, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Максима Рыльского: 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 2В, 3-4, 4А, 5-6, 6А, 7-9, 11-13, 13Б, 14-15, 15А, 16-23, 23А, 25-28, 30 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55А, 57, 59, 63, 67, 73, 75, 77, 79

Песчаный: 1-4, 4А, 7-13

Чигиринская: 2, 4, 6, 8, 10, 10А, 12, 14, 16, 18

Чигиринский: 1-14, 16

Севериновка

Без электричества останутся Лесная, Мира, Победы и Степная.

