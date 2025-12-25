В Кировоградской области за последний месяц зафиксировано подорожание продуктов, сообщает

Politeka.

Наибольший прирост цен наблюдается на бакалеи, молочных изделиях и овощах, что непосредственно влияет на бюджет семей, демонстрирует сайт Минфин .

Пшено подорожало до 32,87 грн за килограмм, в то время как в ноябре средняя цена составляла 29,79. Самое дешевое зерно предлагают в Megamarket – 32,20, а самое дорогое – в Auchan, 33,90. За месяц стоимость продукта выросла на 2,47, что является заметным повышением для стабильного бюджета домохозяйств.

Среди молочных изделий больше всего подорожал кисломолочный сыр «Простонаше» 9%. Средняя стоимость за 300 грамм составляет 99,70 грн, что на 7,30 грн больше, чем в ноябре. В магазинах стоимость колеблется от 95,99 у Novus до 105,40 у Megamarket. Эксперты объясняют это увеличением себестоимости производства, повышением цен на молоко и затрат на логистику.

Перец болгарский желтый демонстрирует самый большой скачок среди овощей. Средний ценник достиг 245,28 грн за килограмм, в ноябре – 193,50. Дешевле предложения у Novus — 189 гривен, самое дорогое — у Megamarket, 332,10. Такой рост связан с сезонностью продукции и логистическими трудностями.

Причины и прогнозы

Экономисты объясняют удорожание продуктов в Кировоградской области несколькими факторами: сезонное уменьшение урожая, колебание стоимости горючего и логистики, а также инфляционное давление на производителей. Аналитики прогнозируют, что тенденция может сохраняться еще несколько недель, особенно в отношении овощей и молочных товаров.

Советы для потребителей

Местным жителям советуют сравнивать цены в разных магазинах, обращать внимание на акционные предложения и планировать закупки заранее. Также рекомендуют уделять внимание сезонным продуктам и запасать товары длительного хранения, чтобы снизить затраты.

Подорожание отмечает важность тщательного контроля бюджета и грамотного планирования ежедневных расходов.

