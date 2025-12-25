Подорожчання продуктів у Кіровоградській області наголошує на важливості ретельного контролю бюджету та грамотного планування щоденних витрат.

У Кіровоградській області за останній місяць зафіксовано подорожчання продуктів, повідомляє

Politeka.

Найбільший приріст цін спостерігається на бакалію, молочні вироби та овочі, що безпосередньо впливає на бюджет сімей, демонструє сайт Мінфін.

Пшоно подорожчало до 32,87 грн за кілограм, тоді як у листопаді середня ціна становила 29,79. Найдешевше зерно пропонують у Megamarket — 32,20, а найдорожче — у Auchan, 33,90. За місяць вартість продукту зросла на 2,47, що є помітним підвищенням для стабільного бюджету домогосподарств.

Серед молочних виробів найбільше подорожчав кисломолочний сир «Простонаше» 9%. Середня вартість за 300 грамів становить 99,70 грн, що на 7,30 грн більше, ніж у листопаді. У магазинах вартість коливається від 95,99 у Novus до 105,40 у Megamarket. Експерти пояснюють це збільшенням собівартості виробництва, підвищенням розцінок на молоко та витрат на логістику.

Перець болгарський жовтий демонструє найбільший стрибок серед овочів. Середній цінник досягнув 245,28 грн за кілограм, у листопаді — 193,50. Найдешевше пропозиції у Novus — 189 гривень, найдорожче — у Megamarket, 332,10. Таке зростання пов’язане з сезонністю продукції та логістичними труднощами.

Причини та прогнози

Економісти пояснюють подорожчання продуктів у Кіровоградській області кількома факторами: сезонне зменшення врожаю, коливання вартості пального та логістики, а також інфляційний тиск на виробників. Аналітики прогнозують, що тенденція може зберігатися ще кілька тижнів, особливо щодо овочів та молочних товарів.

Поради для споживачів

Місцевим жителям радять порівнювати ціни у різних магазинах, звертати увагу на акційні пропозиції та планувати закупівлі заздалегідь. Також рекомендують приділяти увагу сезонним продуктам і запасати товари довготривалого зберігання, щоб зменшити витрати.

Подорожчання наголошує на важливості ретельного контролю бюджету та грамотного планування щоденних витрат.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області: хто з літніх людей може отримати додаткові гроші.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: що відбувається на рынке.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: українці можуть отримати допомогу, як це зробити.