Розподіл безкоштовних продуктових наборів для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області здійснюється за регулярно оновлюваним графіком.

У Кіровоградській області ВПО, а також частина пенсіонерів і надалі мають змогу отримувати безкоштовні продуктові набори в межах роботи хабу «Єднання», повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Олександрівської районної державної адміністрації.

Хаб «Єднання» функціонує як комплексний центр допомоги, який поєднує видачу гуманітарної підтримки з консультативними та інформаційними послугами. Фахівці центру надають роз’яснення щодо оформлення державних виплат, допомагають зорієнтуватися в роботі місцевих установ і супроводжують переселенців у процесі адаптації після переїзду. Такий підхід дозволяє ВПО швидше інтегруватися в життя громади та отримати необхідну підтримку.

Особливий акцент робиться на мешканцях Покровського району. Для них передбачена розширена підтримка: окрім безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області, вони можуть отримати й засоби гігієни.

Такий формат допомоги суттєво зменшує щоденні витрати сімей, що є надзвичайно важливим як для внутрішньо переміщених осіб, так і для літніх людей із невисокими доходами.

Прийом громадян у хабі здійснюється з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00. Під час звернення відвідувачів реєструють, інформують про доступні програми допомоги, уточнюють індивідуальні потреби та формують персональні маршрути підтримки.

Хаб «Єднання» працює без перерв, зосереджуючи свою діяльність на допомозі найбільш соціально вразливим категоріям населення. Скористатися підтримкою можуть пенсіонери, люди з онкологічними захворюваннями, а також особи з інвалідністю I та II груп.

Видача продуктових наборів відбувається за попередньо визначеним графіком, який регулярно оновлюється в офіційному Telegram-каналі хабу. Там же публікують актуальні новини, оголошення та інформацію про зміни в роботі центру.

