Графік відключення світла в Полтавській області на 28 грудня оприлюднено для планування робочого та домашнього дня.

Графік відключення світла в Полтавській області на 28 грудня торкнеться мешканців кількох сіл Кременчуцького району, які мають врахувати тимчасові перебої електропостачання, передає Politeka.

Як інформує Омельницька громада, роботи на мережах заплановані з 08:00 до 19:00.

У Федоренках планові відключення торкнуться будинків по вулиці Омельницькій.

Село Варакути залишиться без електрики на вулицях Автозаводській та Новій.

У Демидівці відключення зачеплять Веселу, Садову та Української Перемоги.

Селяни Ковалів тимчасово не матимуть світла на Польовій, а Найденівка — на Червоної Рути.

У Радочинах роботи проведуть на центральних та другорядних вулицях, включно з Кременчуцькою, Молодіжною, Набережною, Садовою, Степовою, Червоної Калини та провулком Тупиковим.

Село Щербухи відчують перебої на Степовій, а Яремівка — на Садовій.

У Гуньках електропостачання тимчасово призупинять на численних вулицях: Кошова, Лісова, Лугова, Заозерна, Центральна, Козацька, Кам'яна та провулках.

Планові роботи також охоплюють Запсілля, Крамаренки, Литвиненки, Омельник, П`ятихатки, Рокитне, Степівка, Онищенки та Романки, де відключення відбуватимуться на головних магістралях та другорядних провулках.

Місцева влада радить заздалегідь підготувати альтернативне освітлення, зарядити електронні пристрої та дотримуватися правил безпеки при використанні приладів.

Офіційна інформація про будь-які зміни буде доступна на сторінці Омельницька Громада Офіційна Сторінка, а мешканці можуть перевіряти актуальний стан мереж та уточнювати деталі в адміністрації.

