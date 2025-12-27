График отключения света в Полтавской области на 28 декабря обнародован для планирования рабочего и домашнего дня.

График отключения света в Полтавской области на 28 декабря коснется жителей нескольких сел Кременчугского района, которые должны учесть временные перебои электроснабжения, передает Politeka.

Как сообщает Омельницкая община, работы на сетях запланированы с 08:00 до 19:00.

В Федоренко плановые отключения коснутся домов по улице Омельницкой .

Село Варакуты останется без электричества на улицах Автозаводской и Новой .

В Демидовке отключения затронут Веселую, Садовую и Украинскую Победу .

Крестьяне Кузнецов временно без света на Полевой , а Найденовка — на Красной Руте .

В Радочинах работы проведут на центральных и второстепенных улицах, включая Кременчугскую, Молодежную, Набережную, Садовую, Степную, Красную Калину и переулок Тупиковый .

Село Щербухи ощутят перебои на Степной , а Яремовка - на Садовой .

В Гуньках электроснабжение временно приостановят на многочисленных улицах: Кошевая, Лесная, Луговая, Заозерная, Центральная, Казацкая, Каменная и переулках.

Плановые работы также охватывают Запсилье, Крамаренко, Литвиненко, Омельник, Пятихатки, Ракитное, Степовка, Онищенко и Романки , где отключения будут проходить на главных магистралях и второстепенных переулках.

Местные власти советуют заранее подготовить альтернативное освещение, зарядить электронные устройства и соблюдать правила безопасности при использовании приборов. График отключения света в Полтавской области на 28 декабря обнародован для планирования рабочего и домашнего дня.

Официальная информация о любых изменениях будет доступна на странице Омельницкая община Официальная Страница, а жители могут проверять актуальное состояние сетей и уточнять детали в администрации.

