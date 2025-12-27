Робота для пенсіонерів в Одесі залишається затребуваною темою, оскільки роботодавці дедалі частіше відкривають вакансії для людей старшого віку.

Робота для пенсіонерів в Одесі наразі представлена одразу кількома напрямами, де готові навчати новачків і пропонують офіційне працевлаштування, повідомляє Politeka.

На сайті work.ua оприлюднені вакансії у виробничій та торговельній сферах, які можуть зацікавити мешканців міста пенсійного віку.

Зокрема, підприємства шукають слюсарів, токарів та операторів ЧПУ з можливістю навчання без попереднього досвіду. Від кандидатів очікують базові технічні знання, уважність до деталей, відповідальність і готовність працювати в команді.

Роботодавець пропонує офіційне оформлення, стабільну виплату заробітної плати та графік з 7:00 до 15:30, 5 днів на тиждень. Оплата за таку роботу для пенсіонерів в Одесі становить від 25 000 – 30 000.

Ще одним напрямом є сфера роздрібної торгівлі. У районах Лиманка та на вулиці Архітекторській відкрита вакансія касира з навчанням.

Роботодавець наголошує на важливості ввічливого спілкування з Гостями, точності під час розрахунків та контролю відповідності зважування і маркування товарів.

Пропонується офіційне працевлаштування, стабільна зарплата у межах 24 300 – 25 400 та можливість індивідуального графіка з урахуванням побажань працівника.

Також в Одесі шукають продавця за вітрину у Пересипському районі міста. Ця робота для пенсіонерів також передбачає навчання та не вимагає спеціального досвіду.

Основними завданнями є приготування напоїв, викладка товару та доброзичливе обслуговування покупців. Заробітна плата за цією вакансією складає від 24 400 – 25 500.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Одеській області: магазини різко змінили розцінки.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів в Одесі: де платять понад 25 000 гривень щомісяця.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Одесі: які документи потрібно надати.