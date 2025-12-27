Работа для пенсионеров в Одессе остается востребованной темой, поскольку работодатели все чаще открывают вакансии для пожилых людей.

Работа для пенсионеров в Одессе представлена ​​сразу несколькими направлениями, где готовы обучать новичков и предлагают официальное трудоустройство, сообщает Politeka.

На сайте work.ua размещены вакансии в производственной и торговой сферах, которые могут заинтересовать жителей города пенсионного возраста.

В частности, предприятия ищут слесарей, токарей и операторов ЧПУ с возможностью обучения без опыта. От кандидатов ждут базовые технические знания, внимательность к деталям, ответственность и готовность работать в команде.

Работодатель предлагает официальное оформление, стабильную выплату заработной платы и график с 7:00 до 15:30, 5 дней в неделю. Оплата за такую ​​работу для пенсионеров в Одессе составляет от 25000 – 30000.

Еще одним направлением есть сфера розничной торговли. В районах Лиманка и на Архитекторской улице открыта вакансия кассира с обучением.

Работодатель отмечает важность вежливого общения с Гостями, точности при расчетах и ​​контроле соответствия взвешивания и маркировки товаров.

Предлагается официальное трудоустройство, стабильная зарплата в пределах 24300 – 25400 и возможность индивидуального графика с учетом пожеланий работника.

Также в Одессе ищут продавца по витрине в Пересыпском районе города. Эта работа для пенсионеров также подразумевает обучение и не требует специального опыта.

Основными задачами является приготовление напитков, выкладка товара и дружелюбное обслуживание покупателей. Заработная плата по этой вакансии составляет от 24 400 – 25 500.

