Графики отключения света в Одесской области на 26 декабря следует учесть при планировании своего дня.

Графики отключения света в Одесской области на 26 декабря запланированы в населенных пунктах регионов из-за ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили специалисты ДТЭК «Одесские электросети».

Появился подробный график отключения света в Одесской области на 26 декабря. С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводиться профилактические работы.

В пределах Вилковского городского территориального общества запланированы ограничения с 8 до 19 часов (11 часов подряд) в селе Прыморське по адресам:

24-го Серпня, Бессарабська, Бочковыча, Вышнева, Дружна, Захысныкив Украины, Курортна, Мыру, Молодижна, Морська, Набережна, Пивденна, Пищана, Покровська, Прыкордонна, Райдужна, Соборна, Стецивська, Татарбунарського Повстання, Травнева, Центральна, Чорноморська, Шкильна.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, «Одесские электросети» будет проводить профилактические работы в пределах Окнянского поселкового территориального общества. В связи с выполнением этих работ будет отключение с 8 до 19 часов в селе Степанивка на улицах:

Молодижна, Степанивка, Франко Ивана, Хмельницкого Богдана, Ярослава Мудрого.

С 8 до 19 часов через профилактические работы в пределах Куяльницкая сельская объединенная территориальная община будет осуществлено отключение электроэнергии в следующих населенных пунктах:

в селе Мардаривка, ул. Новоселив;

в селе Куяльнык;

в селе Малый Куяльнык, ул. Пивденна;

в селе Соболивка, ул. Польова.

Жители региона призывают заранее учесть запланированные перерывы в электроснабжении и подготовиться к возможным неудобствам. Актуальную информацию о графиках и адресах можно уточнять в официальных сообщениях ДТЭК «Одесские электросети».

