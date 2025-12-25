Графіки відключення світла в Одеській області на 26 грудня варто врахувати під час планування свого дня.

Графіки відключення світла в Одеській області на 26 грудня запланованы у населених пунктах регіонах через ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про тимчасові обмеження попередили фахівці ДТЕК «Одеські електромережі».

З'явився детальний графік відключення світла в Одеській області на 26 грудня. З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, будуть проводитись профілактичні роботи.

У межах Вилківської міської територіальної громади заплановані обмеження з 8 до 19 години (11 годин поспіль) у селі Приморське за адресами:

24-го Серпня, Бессарабська, Бочковича, Вишнева, Дружна, Захисників України, Курортна, Миру, Молодіжна, Морська, Набережна, Південна, Піщана, Покровська, Прикордонна, Райдужна, Соборна, Стецівська, Татарбунарського Повстання, Травнева, Центральна, Чорноморська, Шкільна.

З метою підвищення надійності електропостачання та попередження аварій в електричних мережах, «Одеські електромережі» буде проводити профілактичні роботи у межах Окнянської селищної територіальної громади. У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення з 8 до 19 години у селі Степанівка на вулицях:

Молодіжна, Степанівка, Франка Івана, Хмельницького Богдана, Ярослава Мудрого.

З 8 до 19 години через профілактичні роботи у межах Куяльницька сільська об’єднана територіальна громада буде здійснено відключення електроенергії в таких населених пунктах:

в селі Мардарівка, вул. Новоселів;

в селі Куяльник;

в селі Малий Куяльник, вул. Південна;

в селі Соболівка, вул. Польова.

Жителів регіону закликають завчасно врахувати заплановані перерви в електропостачанні та підготуватися до можливих незручностей. Актуальну інформацію щодо графіків і адрес можна уточнювати в офіційних повідомленнях ДТЕК «Одеські електромережі».

