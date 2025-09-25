Місцеві мешканці у Сумській області вже давно помітили подорожчання продуктів, адже у чеках зʼявляються все більші цифри.

Подорожчання продуктів у Сумській області відчули всі мешканці регіону, адже ціни за останній місяць зросли майже на піввідсотка, повідомляє Politeka.

За даними, оприлюдненими Головним управлінням статистики у Сумській області, у серпні індекс споживчих цін склав 100,3% у порівнянні з попереднім місяцем, що означає подорожчання продуктів на 0,3%.

Для порівняння, по всій Україні цей показник становив 99,8%. Найбільш суттєво зріс цінник на сало, який підскочив на 12,5%.

Також відчутне подорожчання продуктів у Сумській області спостерігалося на соняшникову олію, кондитерські вироби, яйця, м’ясо, молочку, масло, цукор і хліб, зростання яких коливалося в межах 7,8-1,1%.

Водночас овочі та фрукти подешевшали на 10,8% та 9,6%, а макаронні вироби, товари із зернових, рис, риба – на 2,7-0,3%.

Збільшення вартості базових товарів безпосередньо впливає на бюджет кожної родини, а декого змушує переглядати щоденні витрати на харчування.

Фахівці радять українцям ретельніше планувати покупки, а виробникам оптимізувати логістику та постачання, щоб трохи зменшити тиск на споживачів. В Україні спостерігається стійке зростання вартості молочки, причому найбільше виросли цінники на сир та вершкове масло.

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка пояснив, що це пов’язано як із внутрішніми економічними процесами, так і зі світовими ринковими коливаннями. Тож звичайним громадянам доводиться звикати до більших цифр у чеках.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Сумській області: хто з українців в пріоритеті на надання виплат.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на ЖКХ з 1 жовтня в Сумській області: кому доведеться платити в рази більше.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області: як подати заявку на виплати, докладна інструкція.