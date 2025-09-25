Местные жители Сумской области уже давно заметили подорожание продуктов, ведь в чеках появляются все большие цифры.

Подорожание продуктов в Сумской области ощутили все жители региона, ведь цены за последний месяц выросли почти на полпроцента, сообщает Politeka.

По данным, обнародованным Главным управлением статистики в Сумской области, в августе индекс потребительских цен составил 100,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что означает подорожание продуктов на 0,3%.

Для сравнения, по всей Украине этот показатель составил 99,8%. Наиболее существенно вырос ценник на сало, подскочивший на 12,5%.

Также ощутимое подорожание продуктов в Сумской области наблюдалось на подсолнечное масло, кондитерские изделия, яйца, мясо, молочку, масло, сахар и хлеб, рост которых колебался в пределах 7,8-1,1%.

В то же время, овощи и фрукты подешевели на 10,8% и 9,6%, а макаронные изделия, товары из зерновых, рис, рыба – на 2,7-0,3%.

Увеличение стоимости базовых товаров оказывает непосредственное влияние на бюджет каждой семьи, а некоторых заставляет пересматривать ежедневные расходы на питание.

Специалисты советуют украинцам более тщательно планировать покупки, а производителям оптимизировать логистику и поставки, чтобы немного снизить давление на потребителей. В Украине наблюдается устойчивый рост стоимости молочки, причем больше выросли ценники на сыр и сливочное масло.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка объяснил, что это связано как с внутренними экономическими процессами, так и с мировыми рыночными колебаниями. Так что обычным гражданам приходится привыкать к большим цифрам в чеках.

