Новий графік руху поїздів до Одеси введено через настання новорічних свят, зміни торкнулися кількох експресів, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Укрзалізниця" на сторінці у Фейсбук.

"Укрзалізниця" призначає додаткові експреси на період Різдвяних та Новорічних свят та вводить новий графік руху поїздів до Одеси. Введено додаткові експресм, причіпні вагони та збільшена періодичність курсування регулярних рейсів.

"УЗ вдається до всіх можливих способів збільшити пропозицію місць навіть за умов дефіциту вагонів. Пріоритет традиційно відданий карпатському напрямку, щоб забезпечити можливість відпочинку та реабілітації українським військовий та родинам із дітьми. У січні деякі з цих напрямків вже також покриватимуться програмою 3000 км Україною", - йдеться в повідомленні компанії-перевізника.

Перелік додаткових рейсів в Одесу:

№ 248/247 Київ – Одеса,

№ 265/266 Київ – Одеса.

Також в регіоні почали курсувати щоденні приміські та технічні експреси. Приміський експрес № 6413 сполученням Помічна – Одеса-Головна відправлятиметься з станції Помічна о 05:40 та прибуватиме до Одеси-Головної о 12:05.

У зворотному напрямку курсуватиме приміський поїзд № 6414 Одеса-Головна – Помічна, який відправлятиметься з Одеси-Головної о 15:18 та прибуватиме до Помічної о 21:51.

Крім того, з 23 грудня 2025 року запроваджено щоденне курсування поїзда № 7708 Одеса-Головна – Одеса-Застава I, відправлення з Одеси-Головної о 12:23, прибуття на станцію Одеса-Застава I о 12:38.

