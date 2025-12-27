Новый график движения поездов в Одессу введен из-за наступления новогодних праздников, изменения коснулись нескольких экспрессов, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныця" на странице в Фейсбуке .

"Укрзализныця" назначает дополнительные экспрессы на период Рождественских и Новогодних праздников и вводит новый график движения поездов в Одессу. Введены дополнительные экспрессмы, прицепные вагоны и увеличена периодичность курсирования регулярных рейсов.

"УЗ прибегает ко всем возможным способам увеличить предложение мест даже при условиях дефицита вагонов. Приоритет традиционно отдан карпатскому направлению, чтобы обеспечить возможность отдыха и реабилитации украинским военным и семьям с детьми. В январе некоторые из этих направлений уже будут покрываться программой 3000 км по Украине", - говорится в перевозке компании.

Список дополнительных рейсов в Одессу:

№ 248/247 Киев – Одесса,

№265/266 Киев – Одесса.

Также в регионе начали курсировать ежедневные пригородные и технические экспрессы. Пригородный экспресс № 6413 сообщением Помична – Одесса-Главная будет отправляться со станции Помична в 05:40 и прибывать в 12:05.

В обратном направлении будет курсировать пригородный поезд №6414 Одесса-Главная – Помочная, который будет отправляться из Одессы-Главной в 15:18 и прибывать в Помочную в 21:51.

Кроме того, с 23 декабря 2025 введено ежедневное курсирование поезда № 7708 Одесса-Главная – Одесса-Застава I, отправление из Одессы-Главной в 12:23, прибытие на станцию ​​Одесса-Застава I в 12:38.

