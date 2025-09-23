Грошова допомога у Сумській області для пенсіонерів та інших категорій українців здійснюватиметься у вересні та жовтні.

У Сумській області розпочинається виплата грошової допомоги для пенсіонерів та інших категорій населення, повідомляє видання Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності.

Кошти призначені на закупівлю твердого палива для зимового періоду. Програму фінансує Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у партнерстві з низкою гуманітарних організацій. Отримати допомогу зможуть домогосподарства, що належать до вразливих категорій, за умови відповідності встановленим критеріям та в межах передбаченого бюджету.

Розмір виплати визначено на рівні 19 400 гривень для одного домогосподарства. Грошова допомога у Сумській області для пенсіонерів та інших категорій українців є одноразовою і розрахована на покриття витрат протягом усього опалювального сезону. Вона поширюється на всіх членів родини. Щоб оформити виплату, заявник або його офіційний представник має звернутися до органів місцевої влади за місцем реєстрації чи фактичного проживання.

Органи управління протягом 5 робочих днів повинні повідомити про прийняте рішення. Спосіб інформування визначається безпосередньо у заяві.

Грошова допомога у Сумській області для пенсіонерів та інших категорій українців здійснюватиметься у вересні та жовтні й надходитимуть виключно у безготівковій формі – безпосередньо на банківський рахунок отримувача.

Особливо наголошується на принципі «гроші ходять за людиною». Це означає, що навіть у разі вимушеної евакуації до більш безпечного регіону після подання необхідних документів родина не втрачає права на допомогу й гарантовано отримає призначені кошти.

