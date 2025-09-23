Денежная помощь в Сумской области для пенсионеров и других категорий украинцев будет осуществляться в сентябре и в октябре.

В Сумской области начинается выплата денежной помощи для пенсионеров и других категорий населения, сообщает издание Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики, семьи и единства.

Средства предназначены для закупки твердого топлива для зимнего периода. Программу финансирует Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев по партнерству с рядом гуманитарных организаций. Получить помощь могут домохозяйства, принадлежащие к уязвимым категориям, при условии соответствия установленным критериям и в пределах предусмотренного бюджета.

Размер выплаты определен на уровне 19400 гривен для одного домохозяйства. Денежная помощь в Сумской области для пенсионеров и других категорий украинцев одноразовая и рассчитана на покрытие расходов в течение всего отопительного сезона. Она распространяется на всех членов семьи. Чтобы оформить выплату, заявитель или его официальный представитель должен обратиться в органы местной власти по месту регистрации или фактического проживания.

Органы управления в течение 5 рабочих дней должны сообщить о принятом решении. Метод информирования определяется конкретно в заявлении.

Денежная помощь в Сумской области для пенсионеров и других категорий украинцев будет осуществляться в сентябре и октябре и поступать исключительно в безналичной форме – непосредственно на банковский счет получателя.

Особо отмечается принцип «деньги ходят за человеком». Это означает, что даже в случае вынужденной эвакуации в более безопасный регион после предоставления необходимых документов семья не лишается права на помощь и гарантированно получит назначенные средства.

