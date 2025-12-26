Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області допоможе забезпечити безперебійну роботу систем.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області набуде чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Відповідне рішення ухвалили Канівська міська рада та виконавчий комітет під час засідання 16 грудня.

Згідно з новими розцінками, кубометр централізованої води коштуватиме 55,74 грн, а водовідведення — 38,28. Зміни також торкнулися обслуговування побутових відходів: середнє підвищення становить близько 17%.

Місячна плата за сміття у багатоквартирних будинках із контейнерною системою складе 48,14 грн на одного мешканця. У приватному секторі за контейнерною схемою — така ж сума, а за безконтейнерною — 40,02. Перевезення одного кубометра змішаних відходів обійдеться: для населення — 127,49, бюджетних установ — 138,74, інших споживачів — 182,48 грн.

Начальник відділу ЖКГ, інфраструктури та енергоефективності Дмитро Балан пояснив, що коригування тарифів базується на економічних розрахунках комунальних підприємств. Зростання мінімальної зарплати, витрат на електроенергію, податків, пального та матеріалів — головні фактори, які вплинули на зміну вартості послуг.

Міська влада наголошує, що частково компенсувати додаткові витрати допоможуть субсидії та пільги. Це рішення спрямоване на стабільну роботу комунальних підприємств, своєчасну виплату зарплат, модернізацію інфраструктури та підтримку належного рівня обслуговування населення.

Для жителів важливо заздалегідь планувати витрати, стежити за оголошеннями про надання субсидій та своєчасно оплачувати рахунки, щоб уникнути накопичення боргів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Черкаській області допоможе забезпечити безперебійну роботу систем водопостачання, водовідведення та утилізації сміття в наступному році, зазначають фахівці.

