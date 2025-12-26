Увеличение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области поможет обеспечить бесперебойную работу систем.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области вступит в силу с 1 января 2026, сообщает Politeka.

Соответствующее решение было принято Каневским городским советом и исполнительным комитетом во время заседания 16 декабря.

Согласно новым расценкам, кубометр централизованной воды обойдется в 55,74 грн, а водоотвод — 38,28. Изменения также коснулись обслуживания бытовых отходов: среднее повышение составляет около 17%.

Месячная плата за мусор в многоквартирных домах с контейнерной системой составит 48,14 грн. на одного жителя. В частном секторе по контейнерной схеме такая же сумма, а по бесконтейнерной — 40,02. Перевозка одного кубометра смешанных отходов обойдется: для населения – 127,49, бюджетных учреждений – 138,74, других потребителей – 182,48 грн.

Начальник отдела ЖКХ, инфраструктуры и энергоэффективности Дмитрий Балан пояснил, что корректировка тарифов базируется на экономических расчетах коммунальных предприятий. Рост минимальной зарплаты, расходов на электроэнергию, налогов, горючего и материалов – главные факторы, повлиявшие на изменение стоимости услуг.

Городские власти подчеркивают, что частично компенсировать дополнительные расходы помогут субсидии и льготы. Это решение направлено на стабильную работу коммунальных предприятий, своевременную выплату зарплат, модернизацию инфраструктуры и поддержание должного уровня обслуживания населения.

Для жителей важно заранее планировать расходы, следить за объявлениями о предоставлении субсидий и своевременно оплачивать счета во избежание накопления долгов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черкасской области поможет обеспечить бесперебойную работу систем водоснабжения, водоотведения и утилизации мусора в следующем году, отмечают специалисты.

