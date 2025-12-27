Подорожчання проїзду у Полтаві стане новим ударом по гаманцях місцевих жителів, які й без цього відчувають всі наслідки складної економічної ситуації в країні.

Подорожчання проїзду у Полтаві офіційно відбудеться наприкінці грудня та стосуватиметься передусім маршруток, які обслуговують приватні автотранспортні підприємства міста, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду у Полтаві з 29 грудня 2025 року означає підвищення вартості однієї поїздки у маршрутних таксі приватних перевізників з 10 до 15 гривень. Відповідне рішення було ухвалене на рівні виконавчого комітету міської ради.

Представники міської влади нагадують, що формально дозвіл на такий тариф існує з 2 червня 2022 року, однак фактично він не застосовувався протягом кількох років.

Причиною затримки називають складну ситуацію на транспортному ринку, внутрішні конфлікти між перевізниками та спроби утримати соціально прийнятну ціну для пасажирів.

У Полтавській міській раді пояснюють, що приватні перевізники тривалий час працювали за тарифом, який не покривав реальні витрати. Зростання цін на пальне, запчастини, а також необхідність підвищення заробітної плати водіям поступово зробили тариф у 10 гривень економічно невиправданим.

За оцінками транспортного відділу, сукупна інфляція за період з 2022 по 2025 роки перевищила 40 відсотків, що суттєво вплинуло на собівартість перевезень. У результаті дохід від однієї поїздки фактично перестав відповідати реальним витратам на утримання транспорту.

При цьому, подорожчання проїзду у Полтаві не торкнеться комунального транспорту. Тарифи у тролейбусах залишаються на рівні 10 грн, а в комунальних автобусах - 12 грн.

