Подорожание проезда в Полтаве станет новым ударом по кошелькам местных жителей, которые и без этого ощущают все последствия сложной экономической ситуации в стране.

Подорожание проезда в Полтаве официально состоится в конце декабря и касается прежде всего маршруток, обслуживающих частные автотранспортные предприятия города, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Полтаве с 29 декабря 2025 означает повышение стоимости одной поездки в маршрутных такси частных перевозчиков с 10 до 15 гривен. Соответствующее решение принято на уровне исполнительного комитета городского совета.

Представители городских властей напоминают, что формально разрешение на такой тариф существует со 2 июня 2022 года, однако фактически оно не применялось в течение нескольких лет.

Причиной задержки называют трудную ситуацию на транспортном рынке, внутренние конфликты между перевозчиками и попытки удержать социально приемлемую цену для пассажиров.

В Полтавском городском совете объясняют, что частные перевозчики долго работали по тарифу, который не покрывал реальные расходы. Рост цен на горючее, запчасти, а также необходимость повышения заработной платы водителям постепенно сделали тариф в 10 гривен экономически неоправданным.

По оценкам транспортного отдела совокупная инфляция за период с 2022 по 2025 годы превысила 40 процентов, что существенно повлияло на себестоимость перевозок. В результате доход от одной поездки фактически перестал соответствовать реальным затратам на содержание транспорта.

При этом подорожание проезда в Полтаве не коснется коммунального транспорта. Тарифы в троллейбусах остаются на уровне 10 грн, а в коммунальных автобусах – 12 грн.

