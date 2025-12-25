Следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области на 26 декабря.

Графики отключения света в Полтавской области на 26 декабря вводятся в части населенных пунктов региона из-за масштабных работ на электросетях, сообщает Politeka.net.

Об этом информируют АО "Полтаваоблэнерго".

В связи с проведением работ в сетях "Полтаваоблэнерго" возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. В ходе работ будут действовать графики отключения света в Полтавской области на 26 декабря.

С 8 до 16 часов ограничения будут действовать в селе Ковали на ул. Червоногорянська (б. 69, 71, 73, 75, 79, 85, 87, 89, 91, 94, 95).

На территории "Омельныцькои Громады" будут действовать долгосрочные обесточивания с 8 до 20 часов (12 часов подряд) в ряде населенных пунктов:

с. Гуньки улицы:

Кошова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11),

Лисова (б. 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10 А, 12, 13, 14, 16, 17,

18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27 А, 28),

18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27 А, 28), Лугова (б. 7),

Заозерна (б. 1, 3, 4, 6 А, 8, 9, 10, 12),

пер.Луговый (б. 1, 2, 3, 5, 7),

Центральна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16),

Козацька (б. 2, 4, 13),

Козача (б. 1, 3, 7, 9, 10, 11),

Камяна (б. 2)

пер.Камянськый (б. 1, 6)

с.Демыдивка улицы:

Сонячна (б. 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14),

Украинськои Перемогы (б. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25),

Центральна (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108),

Героив ЗСУ (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24),

Вышнева (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17),

Набережна (б. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21),

Садова (б. 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30).

Из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) электричества не будет с 10 до 16 часов в следующих населенных пунктах:

с.Зачепыливка улицы:

8 Березня (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8),

пер.8 Березня (б. 9, 11),

Берегова (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47),

Бузкова (б. 1, 1А, 1 В, 1Г, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14),

переу.Видпильный (б. 4, 6),

переу.Городный (б. 2, 5),

пер.Дачный (б. 2, 8),

Дорожна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14),

Заводська (б. 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17),

Козацька (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 34, 36, 38),

Кругла (б. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13),

Лисна (б. 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20),

Мыру (б. 13, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109а, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 124, 126),

переулок Огородный (б. 1),

переулок Озерный (б. 1, 3, 5, 7, 9),

Пищана (б. 1/1, 1Б, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 22),

Польова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16),

переулок Сосновый (б. 1, 3, 4),

Шевченка (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 42),

Шкильна (б. 1, 5, 5А, 7, 9, 10).

с. Кустолови Кущи улицы:

Пищана (б. 1, 2),

Соснова (б. 1, 2, 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 23, 27, 28А).

Жителям указанных выше населенных пунктов следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области на 26 декабря.

