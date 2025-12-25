Варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на 26 грудня.

Графіки відключення світла в Полтавській області на 26 грудня вводяться у частині населених пунктів регіону через масштабні роботи на електромережах, повідомляє Politeka.net.

Про це інформують АТ «Полтаваобленерго».

У зв'язку із проведенням робіт у мережах «Полтаваобленерго» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів. Під час проведення робіт будуть діяти графіки відключення світла в Полтавській області на 26 грудня.

З 8 до 16 години обмеження діятимуть в селі Ковалі на вул. Червоногорянська (б. 69, 71, 73, 75, 79, 85, 87, 89, 91, 94, 95).

На території "Омельницької Громади" діятимуть довготривалі знеструмлення з 8 до 20 години (12 годин поспіль) у низці населених пунктів:

с. Гуньки вулиці:

Кошова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11),

Лісова (б. 1, 2, 3, 5, 8, 10, 10 А, 12, 13, 14, 16, 17,

18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27 А, 28),

18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27 А, 28), Лугова (б. 7),

Заозерна (б. 1, 3, 4, 6 А, 8, 9, 10, 12),

пров.Луговий (б. 1, 2, 3, 5, 7),

Центральна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16),

Козацька (б. 2, 4, 13),

Козача (б. 1, 3, 7, 9, 10, 11),

Кам'яна (б. 2)

пров.Кам'янський (б. 1, 6)

с.Демидівка вулиці:

Сонячна (б. 1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14),

Української Перемоги (б. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25),

Центральна (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25А, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108),

Героїв ЗСУ (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24),

Вишнева (б. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17),

Набережна (б. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21),

Садова (б. 11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30).

Через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов'язаних з розчищенням трас ПЛ) електрики не буде з 10 до 16 години у таких населених пунктах:

с.Зачепилівка вулиці:

8 Березня (б. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8),

пров.8 Березня (б. 9, 11),

Берегова (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47),

Бузкова (б. 1, 1А, 1 В, 1Г, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14),

пров.Відпільний (б. 4, 6),

пров.Городній (б. 2, 5),

пров.Дачний (б. 2, 8),

Дорожна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14),

Заводська (б. 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17),

Козацька (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32, 34, 36, 38),

Кругла (б. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13),

Лісна (б. 2, 2А, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20),

Миру (б. 13, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109а, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 124, 126),

провулок Огородний (б. 1),

провулок Озерний (б. 1, 3, 5, 7, 9),

Піщана (б. 1/1, 1Б, 2, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 22),

Польова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16),

провулок Сосновий (б. 1, 3, 4),

Шевченка (б. 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 42),

Шкільна (б. 1, 5, 5А, 7, 9, 10).

с.Кустолові Кущі вулиці:

Піщана (б. 1, 2),

Соснова (б. 1, 2, 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 23, 27, 28А).

Жителям, вказаних вище населених пунктів, варто врахувати час проведення робіт і заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Полтавській області на 26 грудня.

