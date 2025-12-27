Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області спрямоване на забезпечення безперервної роботи підприємств.

З 1 січня 2026 року у Одеській області відбудеться підвищення тарифів на комунальні послуги, повідомляє Politeka.

Зміни стосуються водопостачання, водовідведення та вивезення сміття, які обслуговує КП «Горводоканал».

Причиною коригування називають зростання витрат на електроенергію, паливо, реагенти та підвищення мінімальної заробітної плати. У підприємстві підкреслюють, що тарифи встановлюються без прибутку і спрямовані лише на покриття фактичних витрат і своєчасну оплату праці персоналу.

Нові ціни на послуги з вивезення побутових відходів будуть такими: для організацій та бюджетних установ — 251,9 гривня за кубометр; для приватного сектору — 46,08 на одного мешканця щомісяця; для багатоквартирних будинків — 42,05 на людину щомісяця.

Централізоване водопостачання коштуватиме 40,98 грн за кубометр, водовідведення — 37,10 грн/м³. Розрахунки проводилися з урахуванням фактичних витрат на експлуатацію мереж та модернізацію обладнання.

У Болграді зазначають, що останнє підвищення тарифів відбулося у 2024 році. Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області спрямоване на забезпечення безперервної роботи підприємств, підтримку належного рівня обслуговування та гарантію доступності ресурсів для всіх мешканців. Місцева влада закликає громадян уважно стежити за офіційними повідомленнями та планувати витрати на комунальні послуги відповідно до нових розцінок.

Крім того, в Одеській області дорожчають також продукти. Серед молочних виробів найбільше зросло в ціні масло «Селянське» 72,5% (200 г).

