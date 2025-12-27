Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области направлено на обеспечение непрерывной работы предприятий.

С 1 января 2026 г. в Одесской области произойдет повышение тарифов на коммунальные услуги, сообщает Politeka.

Изменения касаются водоснабжения, водоотвода и вывоза мусора, обслуживаемых КП «Горводоканал».

Причиной корректировки называют рост затрат на электроэнергию, топливо, реагенты и повышение минимальной заработной платы. В предприятии подчеркивают, что тарифы устанавливаются без прибыли и направлены только на покрытие фактических затрат и своевременную оплату труда персонала.

Новые цены на услуги по вывозу бытовых отходов будут такими: для организаций и бюджетных учреждений – 251,9 гривны за кубометр; для частного сектора - 46,08 на одного жителя ежемесячно; для многоквартирных домов – 42,05 на человека ежемесячно.

Централизованное водоснабжение обойдется в 40,98 грн за кубометр, водоотвод — 37,10 грн/м³. Расчеты производились с учетом фактических затрат на эксплуатацию сетей и модернизацию оборудования.

В Болграде отмечается, что последнее повышение тарифов произошло в 2024 году. Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области направлено на обеспечение непрерывной работы предприятий, поддержание надлежащего уровня обслуживания и гарантию доступности ресурсов для всех жителей. Местные власти призывают граждан внимательно следить за официальными сообщениями и планировать расходы на коммунальные услуги в соответствии с новыми расценками.

Кроме того, в Одесской области дорожают продукты. Среди молочных изделий больше всего выросло в цене масло «Крестьянское» 72,5% (200 г).

