Подорожание продуктов в Одесской области, хотя и не резкое, создает дополнительное давление на семейные бюджеты.

Подорожание продуктов в Одесской области уже коснулось местных жителей, сообщает Politeka .

Информацию о предоставляет сайт Минфин .

Среди молочных изделий больше всего подорожало масло «Крестьянское» 72,5% (200 г). Средняя стоимость этого товара составляет 118,09 грн., тогда как в магазинах расценки колеблются: Auchan предлагает 114,00, Metro — 118,56, Megamarket — 121,70. По сравнению с ноябрем средняя стоимость поднялась всего на 0,03, но потребители испытывают это в ежемесячных расходах.

Гречка (1 кг) демонстрирует более заметный рост. Стоимость достигла 46,43 грн. В Megamarket килограмм крупы стоит 56,20, у Auchan – 38,30, у Novus – 44,79, а у Metro – 32,50. За последний месяц средняя стоимость выросла на 2,86. Эксперты объясняют, что такая динамика связана с изменениями спроса и затратами на логистику.

Не менее выросла цена на свеклу (1 кг). Средняя стоимость составляет 10,50 грн, при этом в Megamarket продукт продают за 17,10, а у Metro – 6,90. По сравнению с ноябрем ценник увеличился на 0,49. Анализ показывает, что региональные отличия в ценах оказывают значительное влияние на выбор супермаркета для покупок.

Специалисты советуют жителям области планировать закупки раньше времени и сравнивать цены в разных торговых точках. Кроме того, рекомендуют обращать внимание на сезонные предложения и акции, что помогает снизить затраты на продукты первой необходимости.

Подорожание продуктов в Одесской области, хотя и не резкое, создает дополнительное давление на семейные бюджеты, особенно для тех, кто поддерживает большие домохозяйства или имеет ограниченный доход. Аналитики отмечают, что в последующие месяцы цены могут варьироваться в зависимости от логистики, погодных условий и импортных факторов.

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Одессе: чего жителям ждать.