Новый график движения поездов из Львова направлен на разгрузку наиболее популярных маршрутов.

Компания-перевозчик "Укрзализныця" ввела новый график движения поездов из Львова, изменения касаются нескольких пригородных экспрессов, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно об этом.

С 14 декабря 2025 "Укрзализныця" ввела новые регулярные железнодорожные маршруты, которые соединяют Львов с карпатским поселком Ворохта в Ивано-Франковской области. Новый график движения поездов направлен на разгрузку наиболее популярных поездов дальнего сообщения, курсирующих в Карпаты, а также повышение комфорта и удобства для пассажиров, путешествующих между регионом Львовщины и Карпатским регионом.

В рамках нового графика движения поездов из Львова будут курсировать два пригородных экспресса.

Первый, № 808/807, обеспечивает дневное сообщение. Он отправляется в 10:51 и прибывает в 14:19. В обратном направлении поезд отправляется из Ворохты в 16:38 и прибывает во Львов в 20:26.

Маршрут проходит через ключевые города и населенные пункты: Стрый, Моршин, Долину, Калуш, Ивано-Франковск, Яремче, Микуличин и Татаров. Такая организация движения делает поездку удобной для жителей указанных населенных пунктов, часто пользующихся железнодорожным сообщением во Львов и Карпаты.

Второй, № 810/809, обеспечивает послеобеденный рейс в направлении Ворохты и утренний рейс в обратном направлении. Отправление происходит в 15:51, прибытие - в 20:20. В обратном направлении поезд отправляется из Ворохты в 06:10 и прибывает во Львов в 10:07.

Введение этих новых рейсов позволяет значительно разгрузить популярные маршруты дальнего сообщения, уменьшить погрузку на пассажирские вагоны и обеспечить дополнительную возможность для комфортных поездок жителям, туристам и гостям Карпатского региона.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд во Львовской области: расчет стал легче для пассажиров.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области: где получить поддержку.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на воду во Львове: эксперт рассказал, сколько нужно платить для стабильной поставки.