В Одессе стартовала инициатива, предусматривающая гуманитарную помощь для ВПЛ и пенсионеров, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет центр «Гостиная Хата». С 10 февраля 2025 вступили в силу новые правила выдачи продуктовых наборов.

Ежедневно центр предоставляет не больше 50 пакетов. Приоритет получают вновь прибывшие переселенцы в течение первых трех месяцев со дня регистрации справки ВПЛ.

Другие категории могут получать пособие один раз в два месяца. К ним относятся матери, самостоятельно воспитывающие детей, семьи с беременной женщиной, одинокие пенсионеры в возрасте 70+ и пары пенсионеров того же возраста, люди с инвалидностью первой и второй группы, а также многодетные семьи.

ВПЛ из Херсона могут забрать продуктовый набор в «Гостиной Доме» или в херсонском центре «Свободные Вместе». Получение помощи в одном заведении не дает права на его повторное получение в другом раньше, чем через два месяца.

Другие переселенцы, имеющие официальные штабы своих общин и городов в Одессе, пока не могут получить продукты в этом центре. В то же время они имеют доступ ко всем другим видам помощи, пока идет налаживание контактов с представителями общин.

Дополнительно предоставляется детское питание раз в месяц. Все нуждающиеся также могут получить подгузники для детей и взрослых, средства гигиены, медицинское оборудование и медикаменты.

Поддерживается только внутренне перемещенным лицам из зон активных боевых действий, зарегистрированным в 2022-2025 годах. Волонтеры призывают соблюдать правила, подавать документы лично и планировать посещение по графику.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Одессе обеспечивает стабильный доступ к базовым ресурсам, позволяя семьям и пожилым людям сохранять безопасность и минимальный уровень обеспечения в сложных условиях.

