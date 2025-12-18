Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Одесі забезпечує стабільний доступ до базових ресурсів.

У Одесі стартувала ініціатива, що передбачає гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає центр «Гостинна Хата». З 10 лютого 2025 року набули чинності нові правила видачі продуктових наборів.

Щодня центр надає не більше 50 пакетів. Пріоритет отримують новоприбулі переселенці протягом перших трьох місяців від дати реєстрації довідки ВПО.

Інші категорії можуть отримувати допомогу один раз на два місяці. До них належать матері, які самостійно виховують дітей, родини з вагітною жінкою, самотні пенсіонери віком 70+ та пари пенсіонерів того ж віку, люди з інвалідністю першої та другої групи, а також багатодітні сім’ї.

ВПО з Херсону можуть забрати продуктовий набір у «Гостинній Хаті» або в херсонському центрі «Вільні Разом». Отримання допомоги в одному закладі не дає права на її повторне отримання в іншому раніше, ніж через два місяці.

Інші переселенці, які мають офіційні штаби своїх громад та міст у Одесі, поки що не можуть отримати продукти в цьому центрі. Водночас вони мають доступ до всіх інших видів допомоги, поки триває налагодження контактів із представниками громад.

Додатково надається дитяче харчування раз на місяць. Всі, хто цього потребує, також можуть отримати підгузки для дітей та дорослих, засоби гігієни, медичне обладнання та медикаменти.

Наголошується: підтримка доступна лише внутрішньо переміщеним особам із зон активних бойових дій, зареєстрованим у 2022-2025 роках. Волонтери закликають дотримуватися правил, подавати документи особисто та планувати відвідування за графіком.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Одесі забезпечує стабільний доступ до базових ресурсів, дозволяючи сім’ям і літнім людям зберігати безпеку та мінімальний рівень забезпечення під час складних умов.

